Vücut geliştirme şampiyonu tartıştığı taksicinin belini kırdı
2015 Türkiye orta sıklet vücut geliştirme şampiyonu Ceyhun Tokmak, tatil için gittiği KKTC'de tartıştığı taksicinin belini kırarak yaraladı.12 Şubat 2018 Pazartesi 12:09
Mahkemede savcılık adına soruşturma hakkında bilgi veren polis, Ceyhun Tokmak’ın Girne’de bindiği taksinin şoförü Şahin Karaçor’la istediği yere götürmediği gerekçesiyle tartıştığını ve döverek omurga kemiklerini kırdığını söyledi.
114 PROMİL ALKOLLÜ
Yaralı şoför, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, vücut geliştirme şampiyonu Tokmak’ın olay anında 114 promil alkollü olduğu belirlendi.
ŞOFÖRLER PROTESTO ETTİ
Mahkeme hâkimi, Ceyhun Tokmak’ın yeniden duruşmaya çıkıncaya kadar 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, dövülen taksi şoförünün yakınları ve meslektaşları mahkeme önünde Tokmak'ı protesto etti.
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