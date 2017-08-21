Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Elazığ-Bingöl ve Diyarbakır karayolu üzerinde uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, yaptığı uygulamada durdurulan araç içerisindeki şüpheli bir şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahsın vücuduna sakladığı 1 kilo 88 gram toz esrar ele geçirildi. Uygulamasını sürdüren ekipler, narkotik köpeğinin de yardımı ile otobüste yaptığı aramada ise bir çantada 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Çanta sahibi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin tamamlanmasının ardından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.