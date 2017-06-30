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Vosvoslar yaylalarda tur atıyor

Wolkswagen’in bütün dünyada sempati toplayan efsanevi Bettle modeline gönül verenler Ordu’nun yaylalarında tur atıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 11:39
Vosvoslar yaylalarda tur atıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilen 14. Vosvos Festivali için Türkiye’nin her yerinden gelen vosvoslar, Ordu’nun alabildiğince yeşil yaylalarında tur atmaya devam ediyor.

Yaklaşık 100’e yakın vosvos ve 150’ye yakın vosvosseverin katıldığı festivalin ikinci gününde Çambaşı Yaylası ve Mesudiye’nin Yeşilce Yaylaları gezildi. Vosvoslar, geçtikleri yerlerde yayla halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Davul zurna eşliğinde karşılanan vosvosseverler, yayla halkı ile birlikte eğlendi. Akşamları kamp ateşi etrafında buluşan vosvosseverler, sırasıyla Yeşilce, Armut Alağı, Kaleboynu Obası, Ablak Taşı bölgelerini gezecekler ve 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Karagöl’e tırmanacaklar.

Festival kapsamında Devlet Senfoni Orkestrası da yaylarda konser verecek.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:39
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