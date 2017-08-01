Vosvoscular Bursa’da buluştu

Vos Garage 16 ekibi tarafından ilki düzenlenen vosvos buluşması İznik Gölü kıyısında yapıldı. Vosvos sevdalıları 4 gün 3 gece boyunca eğlenceli dakikaların yanı sıra çevre halkına güzel görüntüler sergiledi. Düzenlenen buluşmaya 200’ün üzerinde vosvos ve karavan ile 800’e yakın vosvossever katıldı. İznik Gölü’nün muhteşem manzarası ve çam ağaçlarının gölgesinde gerçekleşen kampta 13 farklı vosvos kulübü ve derneği de yer aldı.

Ayrıca kamp süresince çeşitli faaliyetler düzenleyen Vos Garage 16 ekibi, kampın son günü vosvos severlere düzenlemiş olduğu çekiliş ile hediyeler dağıttı. Vosvos meraklıları, bir sonraki buluşma olan 2018 Temmuzu iple çektiklerini söyledi.