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Vortx oyun oynarken suratınıza hava üfleyecek

Whirlwind FX’in tanıttığı Vortx suratınıza hava üfleyerek sıra dışı bir oyun ve video deneyimi sunuyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 20:40
Vortx oyun oynarken suratınıza hava üfleyecek

Vortx bilgisayarınıza USB ile bağlayıp yanına koyduğunuz basit bir küp. Küpün işlevi ise suratınıza hava üflemek. Evet, Vortx bilgisayarınızın ekranında ne olduğuna göre suratınıza hava üflüyor, ancak bu cihazı yaz aylarında oyun oynarken sizi serinletecek bir araç olarak görmeyin. Vortx daha çok oyun deneyiminizi gerçekçi kılmaya odaklanan bir ürün.

Yani eğer Youtube’dan Everest dağına tırmanmakla ilgili bir video izliyorsanız Vortx suratınıza doğru soğuk bir hava üflüyor. Ya da eğer Doom oynarken ateşli bir cehennem sekansının içindeyseniz cihaz sıcak hava üflemeye başlıyor.

Geliştiricilerin cihazın hangi görüntüde nasıl bir tepki vereceğine dair ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Vortx otomatik olarak ekranda ne olduğunu algılıyor ve ona göre tepki veriyor.

CES 2018 kapsamında tanıtılan, ilginç bir oyun deneyimi vadeden Vortx bu yıl piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatı ise $120 olarak belirlenmiş.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:40
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