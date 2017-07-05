Volvo'dan radikal karar!

Volvo'nun elektrikli araç gamının içerisinde tamamen elektrikle çalışanların yanında hibrid modeller de yer alacak. ayrıca 2021'e kadar piyasaya sürmeyi planladığı 5 yeni elektrikli model XC90 da bulunuyor.

ELEKTRİKTE HEDEF 1 MİLYON

Volvo'nun patronu Håkan Samuelsson, tüketicilerin elektirikli araç talebinin giderek arttığına dikkat çekerek, "Tüketicilerin hem mevcut durumdaki hem de gelecekteki taleplerini karşılamak istiyoruz. Tüketiciler hangi elektirikli Volvo'yu isterse seçebilecek" dedi.

Yaptıkları bu açıklamanın sadece yanmalı motorlarla çalışan otomobillerin sonuna damga vurduğunu belirten Samuelsson, 2025 yılı sonuna kadar 1 milyon elektirikli araç satmayı hedeflediklerini ifade etti.

Habertürk