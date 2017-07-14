Volvo neden ‘en güvenli otomobil’ olarak biliniyor?

‘En güvenli otomobil hangisi?’ sorusu sorulduğunda şüphesiz birçok kişinin vereceği cevap Volvo olur. Pek çok kişi Volvo markalı araçların, kasasının sağlam olduğu için güvenli olduğunu düşünür. Elbette bunun da doğruluk payı var fakat Volvo’nun güvenlikteki ünü aslında zamanında aldığı patentlerden kaynaklanıyor.

Örneğin tam 55 yıl önce İsveçli mucit Nils Bohlin, 3 noktalı emniyet kemerini keşfetti. Volvo için çalışan mucit, alınan bu patent sayesinde Volvo’nun güvenlikte ön plana çıkmasını sağladı.

Günümüzde kullanılan emniyet kemerleri aslında çok basit duruyor fakat aslında altında 1 yıllık çalışma ve mühendislik yatıyor. Zira 3 noktalı emniyet kemeri, otomobillerde maksimum güvenliği sunuyor.

Nils Bohlin’in tasarımından önce araçlarda bu alanda bir standart yoktu ve üreticiler genellikle bacakları koruyan bir sistem kullanıyordu. Fakat 3 noktalı kemer ile birlikte hem vücudun üst kısmı hem de kalça bölgesi eşit ve dengeli bir şekilde korunuyor. Ayrıca olası bir darbe durumunda sürücü ve yolcular, araç koltuğundan bağımsız bir şekilde korunuyor.

3 noktalı emniyet kemerinin üst düzey güvenlik sağladığının anlaşılması üzerine, 1966’da zorunluluk getirildi ve 1968 model ve sonrası araçlarda bu kemerin kullanılmasının gerektiği otomotiv üreticilerine üretildi.

Volvo’nun bu teknolojiyle birlikte 50 yılı aşkın süreçte 1 milyonu aşkın kişinin hayatını kurtardığı ifade ediliyor.