Volkswagen’den 21 bin TL’ye araç geliyor

Alman otomotiv firması Volkswagen, 5 bin ila 10 bin euro arasında değişen fiyatlara sahip yeni bir modeli payasaya sürmeyi planlıyor. Başta Asya pazarında satışa sunmayı planladığı araçların henüz net fiyat aralığı belirtilmedi.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan araçları üretimi için Skoda ile anlaşma yapıldı. Hindistan için 5 bin euro, Çin’de ise 8 ila 10 bin euro arasında bir fiyat ile piyasa sürülecek olan araçların, bu bölge haricinde zamanla diğer bölgelerde de satışa sunulması bekleniyor.

Düşük fiyat segmentinde piyasaya sürülmesi planlanan araç için Skoda, senede 400 ila 500 bin adet üretim yapmayı planlıyor. Farklı bir marka taşıyacak araca, fiyatı sayesinde birçok insanın da ulaşma imkanı bulunacak.

Skoda'nın marka yöneticisi Bernhard Maier yaptığı açıklamada ise "Tedarikçilerle ilk görüşmeler yapıldı ve analizlerimiz neticesinde karar vereceğiz" sözleriyle aracın üretiminin ilk sinyallerini tüm meraklılarına verdi.