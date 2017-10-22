Volkswagen’den 21 bin TL’ye araç geliyor
Alman otomotiv devi Volkswagen, bu yeni aracı ile daha fazla kişiyi araç sahibi yapmayı hedefliyor.22 Ekim 2017 Pazar 20:30
Alman otomotiv firması Volkswagen, 5 bin ila 10 bin euro arasında değişen fiyatlara sahip yeni bir modeli payasaya sürmeyi planlıyor. Başta Asya pazarında satışa sunmayı planladığı araçların henüz net fiyat aralığı belirtilmedi.
Handelsblatt gazetesinin haberine göre 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan araçları üretimi için Skoda ile anlaşma yapıldı. Hindistan için 5 bin euro, Çin’de ise 8 ila 10 bin euro arasında bir fiyat ile piyasa sürülecek olan araçların, bu bölge haricinde zamanla diğer bölgelerde de satışa sunulması bekleniyor.
Düşük fiyat segmentinde piyasaya sürülmesi planlanan araç için Skoda, senede 400 ila 500 bin adet üretim yapmayı planlıyor. Farklı bir marka taşıyacak araca, fiyatı sayesinde birçok insanın da ulaşma imkanı bulunacak.
Skoda'nın marka yöneticisi Bernhard Maier yaptığı açıklamada ise "Tedarikçilerle ilk görüşmeler yapıldı ve analizlerimiz neticesinde karar vereceğiz" sözleriyle aracın üretiminin ilk sinyallerini tüm meraklılarına verdi.
Daha fazla yorum göster (1/10)
husnu5 sa önce Araba luks kullanim araci. Devlet enayimi siz luks kullanirken vergi almasin. Yedigin ekmegin vergisini alan gavatlar bundan mi vergi almasin... Mik6 sa önce Bende türkiye gelişini merak etmiştim arkadas yazmıs aynen katılıyom Mahmut 10 sa önce Alınan vergiler olmasa bütün arabalar ucuz 2014 yılında wolksvagen jetta aldım vergisiz hali 33000 olan araba bana 73000 e geldi Sabas11 sa önce Hep devlet suclaniyor ama italatcilarda yuzde ikiyuz kar koyuyorlar Ahmet11 sa önce 99 depreminden sonra geçici olarak getirilen ötv bu hükümet zamanında kalıcı oldu.Ötv olmasa birçok araba bu fiyaya alınır Murtaza11 sa önce Türkiye vergi cenneti 5eurodagümrük vergii bayi karı beraber 12 euroyu bulur bulur alt segmenti 50 60 bine alırız DENİZ GEZMİŞ11 sa önce Git Almanyada yaşa HIRT DENİZ GEZMİŞ11 sa önce PARAN YOKSA ALMA LEN.CART CURT DEME MANKURT Fetösavar11 sa önce At at... Hadi12 sa önce Bence W.v firması bu araç için tavan ücret belirtip şartlı satış yapmalı.Yani Küba'da kanser açısının 1 dolara satılması şartı gibi.