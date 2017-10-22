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Volkswagen’den 21 bin TL’ye araç geliyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, bu yeni aracı ile daha fazla kişiyi araç sahibi yapmayı hedefliyor.

22 Ekim 2017 Pazar 20:30
Volkswagen’den 21 bin TL’ye araç geliyor

Alman otomotiv firması Volkswagen, 5 bin ila 10 bin euro arasında değişen fiyatlara sahip yeni bir modeli payasaya sürmeyi planlıyor. Başta Asya pazarında satışa sunmayı planladığı araçların henüz net fiyat aralığı belirtilmedi.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan araçları üretimi için Skoda ile anlaşma yapıldı. Hindistan için 5 bin euro, Çin’de ise 8 ila 10 bin euro arasında bir fiyat ile piyasa sürülecek olan araçların, bu bölge haricinde zamanla diğer bölgelerde de satışa sunulması bekleniyor.

Düşük fiyat segmentinde piyasaya sürülmesi planlanan araç için Skoda, senede 400 ila 500 bin adet üretim yapmayı planlıyor. Farklı bir marka taşıyacak araca, fiyatı sayesinde birçok insanın da ulaşma imkanı bulunacak.

Skoda'nın marka yöneticisi Bernhard Maier yaptığı açıklamada ise "Tedarikçilerle ilk görüşmeler yapıldı ve analizlerimiz neticesinde karar vereceğiz" sözleriyle aracın üretiminin ilk sinyallerini tüm meraklılarına verdi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 20:30
  1. Volkswagen
  2. 21 bin TL’ye araç
  3. bütçe dostu araç
  • husnuhusnu5 sa önce
    Araba luks kullanim araci. Devlet enayimi siz luks kullanirken vergi almasin. Yedigin ekmegin vergisini alan gavatlar bundan mi vergi almasin...
  • MikMik6 sa önce
    Bende türkiye gelişini merak etmiştim arkadas yazmıs aynen katılıyom
  • Mahmut Mahmut 10 sa önce
    Alınan vergiler olmasa bütün arabalar ucuz 2014 yılında wolksvagen jetta aldım vergisiz hali 33000 olan araba bana 73000 e geldi
  • SabasSabas11 sa önce
    Hep devlet suclaniyor ama italatcilarda yuzde ikiyuz kar koyuyorlar
  • AhmetAhmet11 sa önce
    99 depreminden sonra geçici olarak getirilen ötv bu hükümet zamanında kalıcı oldu.Ötv olmasa birçok araba bu fiyaya alınır
  • MurtazaMurtaza11 sa önce
    Türkiye vergi cenneti 5eurodagümrük vergii bayi karı beraber 12 euroyu bulur bulur alt segmenti 50 60 bine alırız
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ11 sa önce
    Git Almanyada yaşa HIRT
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ11 sa önce
    PARAN YOKSA ALMA LEN.CART CURT DEME MANKURT
  • FetösavarFetösavar11 sa önce
    At at...
  • HadiHadi12 sa önce
    Bence W.v firması bu araç için tavan ücret belirtip şartlı satış yapmalı.Yani Küba'da kanser açısının 1 dolara satılması şartı gibi.
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