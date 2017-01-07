Volkswagen yöneticisine 1 yıl 6 ay hapis

Volkswagen'in Güney Kore'deki bir yöneticisi 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Volkswagen yöneticisine 1 yıl 6 ay hapis
Eklenme: 07 Ocak 2017, 10:59
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Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir mahkeme, Volkswagen’in bu ülkedeki bir yöneticisini, hileli emisyon testleri skandalıyla ilişkili olarak çevre kanununa muhalefet ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, söz konusu yöneticinin kimliğine ilişkin, sadece soyadının Yun olduğu bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında, Güney Kore Çevre Bakanlığı emisyon zararları gerekçesiyle Volkswagen Group’un, aralarında Audi, Bentley ve Volkswagen’in de bulunduğu 80 modelinin satışını yasaklamış ve şirketi 15 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.

2015 yılının eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde dizel motorlu araçlarının emisyon ölçüm testlerini yanılttığı ortaya çıktıktan sonra Amerika’dan Avrupa ülkelerine kadar dünyanın pek çok ülkesinde dava ve tazminatlarla boğuşan Volkswagen’in piyasa değeri milyarlarca dolar kayba uğradı.

 
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