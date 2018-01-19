Volkswagen o modelleri burada üretecek

Şirketten yapılan resmi açıklamada, Ruanda'da üretilecek bu iki modelin sadece ülke içinde satılacağı ve Volkswagen'in yeni kurgulayacağı araç paylaşım işinde kullanılacağı belirtildi.



Volkswagen'in 20 milyon dolarlık bu yeni yatırımının, Sahra Altı Afrika projesinin bir parçası olacağı ifade edildi.





İKİNCİ EL YERİNE SIFIR ARABAYA TEŞVİK



Volkswagen Güney Afrika CEO'su Thomas Schaefer, Doğu Afrika'daki sürücüleri ikinci el ithal araçlar kullanmak yerine yeni araç almaya teşvik edeceklerini söyledi. Schaefer, "Afrika'nın fakir olduğu ve onların yeni araç alamayacağı yönündeki genel düşünceyi kırmak istiyoruz" dedi.



Ruanda'daki fabrikada üretim birkaç yüz adetle Mayıs ayında başlayacak ve kapasite zaman içerisinde yılda 5 bin araca kadar yükseltilecek. Fabrikada ilk etapta 500-1000 arası istihdam sağlanacak.



Volkswagen aynı zamanda ülkede araç paylaşım işine de giriyor. Bunun için lokal bir firma kuran Volkswagen, araç paylaşımına yönelik olarak yine yerli bir software firması ile de akıllı telefon aplikasyonu geliştirmek üzere anlaşma imzaladı.



Uber gibi global araç paylaşım devleri henüz Ruanda'da faaliyet göstermiyor.

Volkswagen'in Ruanda'da üreteceği modellerden biri olan Polo



300 BİN OTOMOBİL VAR



12 milyon nüfuslu Ruanda'da 300 bin otomobil bulunuyor. Bu otomobillerin büyük kısmını Japonya'dan ithal edilen ikinci el araçlar oluşturuyor.



Volkswagen Afrika kıtasındaki üretimine 1951 yılında Güney Afrika ile başlamıştı. Alman devi 2015 yılında Nijerya'da, 2016 yılında da Kenya'da fabrika kurmuştu.

