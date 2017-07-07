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Volkswagen, 766 bin aracı geri çağırdı

Volkswagen, binek araç segmentindeki 766 bin otomobili fren kontrol sistemlerinde yazılım güncellenmesi yapılması için tüm dünyada geri çağırdı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:03
Volkswagen, 766 bin aracı geri çağırdı

Volkswagen sözcülerinden yapılan açıklamaya göre fren kontrol sistemi bazı sürüş koşullarında doğru çalışmıyor. Reuters haberine göre bu koşullar arkadan kopma (oversteer) ve önden kopma (understeer) olarak bilinen ve aracın direksiyon vasıtasıyla verilen dönme açısına karşı aşırı tepki vermesi veya az tepki vermesi durumunda yol tutuşunu sağlayamayarak savrulması olarak gösterildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPACAK

Volkswagen'in araçları geri çağırarak yapmak istediği yazılım güncellemesi olmadığı takdirde, ani fren esnasında da fren kontrol sisteminin ideal şekilde çalışmadığı şirket yetkilileri tarafından açıklandı. Alman üretici söz konusu sorun nedeniyle Almanya'da 288 bin VW markalı otomobili geri çağırdı. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre Audi ve Skoda markaları da dahil edildiğinde bu sayı 385 bini buluyor. İsviçre'de ise 22 bin aracın geri çağırıldığı belirtildi. Tüm dünya genelinde geri çağırılan araç sayısı ise 766 bin olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, fren sistemlerindeki sorunun basit bir yazılım güncellemesiyle halledilebilecek olmasının 2015 sonbaharında firmanın başını ağrıtan emisyon skandalına kıyasla daha küçük bir sorunun göstergesi olarak yorumluyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:03
  1. Volkswagen
  2. fren kontrol sistemleri
  3. yazılım
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