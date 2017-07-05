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Volkswagen 17 yıl sonra İran’a dönüyor

Alman otomotiv devi Volkswagen 17 yıl aradan sonra İran piyasasına döneceğini açıkladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:53
Volkswagen 17 yıl sonra İran’a dönüyor

Volkswagen'dan yapılan açıklamada, ağustos ayından itibaren İranlı partner Mammut Khodro ile Volkswagen'in Tiguan ve Passat modellerinin ülkeye ithal edileceği kaydedildi. VW araçlarının sekiz satıcı tarafından Tahran ve çevresinde satılacağı belirtildi. Mamut Khodro halihazırda yurtdışıdan Volkswagen'a ait Scania tırlarını İran'a satıyor.

Volkswagen menajeri Anders Sundt-Jensen yaptığı açıklamada, "En modern modellerimizi en iyi teknolojiyi İranlı müşterilerimize götürüyoruz” dedi. Volkswagen İran hükümetinin orta-uzun vadede yılda üç milyon yeni aracın ülkeye ithal edilmesi beklentisi içinde olduğuna işaret etti. İran'a Volkswagen'in yanı sıra Renault ve Peugeot-Citroen de bulunuyor. Daimler geçen yıl İran'a dönme kararı almıştı.

İranlılar otomobil markası konusunda sınırlı tercihe sahip. İran'a uygulanan uluslar arası yaptırımlar nedeniyle birçok otomobil üreticisi ülkeden çekilme kararı almıştı. İran'da her bin kişiye 100 otomobil düşüyor. Avrupa Birliği'nde bu rakam altı kat fazla.

Alman Volkswagen uluslar arası yaptırımların ardından 2000 yılında İran'dan çekilmişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:53
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