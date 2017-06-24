Volkan'ı 4 kişi zor tuttu! Çekilsene lan...

Volkan Demirel, ailesiyle birlikte gittiği tatilde az kalsın bir kavgaya karışıyordu. Volkan, kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağıran kişiyle kavganın eşiğinden döndü.

Ailesiyle birlikte Bodrum’a tatile giden Volkan sonrasında rotayı Marmaris’e çevirdi. Bozburun’da sezonun yorgunluğunu atan ve sık sık denize açılan başarılı kaleci, geride bıraktığımız gün tatsız bir olay yaşadı.

ARKASINDAN GELEN ARABAYI FARK ETMEYİNCE…

Bozburun’da yürüyüş yaparken arkasından araba geldiğini fark etmeyen Volkan’a korna çalan bir kişi, tepkisini abartarak "Yoldan çekilsene lan" diye bağırdı. Kendisine gösterilen tepkiye sinirlenen 35 yaşındaki file bekçisi kendisine bağıran kişinin üzerine yürürken dört kişi güçlükle araya girdi. Araç sahibi, “Abi seni tanımadım. Özür dilerim” deyince olay tatlıya bağlandı.