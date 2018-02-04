Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!

Dün oynanan Fenerbahçe-Gençlebirliği karşılaşmasında ,Jailton'un ortasında sarı-lacivertli kaleci kalesinden çıkarken, Volkan'ın kalesini boşalttığını görmeyen Faslı oyuncu ters bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

Bu pozisyonun sonrasında Volkan Demirel'in Dirar'a "Mal ... ya" şeklinde küfür ettiği iddia edildi. Bu anın videosu sosyal medyada epey dikkat çekti.

Kaynak:Skorer