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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Gençlerbirliği maçında kendi kalesine gol atan Nabil Dirar'a küfür ettiği ileri sürüldü.

04 Şubat 2018 Pazar 14:13
Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!

Dün oynanan Fenerbahçe-Gençlebirliği karşılaşmasında ,Jailton'un ortasında sarı-lacivertli kaleci kalesinden çıkarken, Volkan'ın kalesini boşalttığını görmeyen Faslı oyuncu ters bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

Bu pozisyonun sonrasında Volkan Demirel'in Dirar'a "Mal ... ya" şeklinde küfür ettiği iddia edildi. Bu anın videosu sosyal medyada epey dikkat çekti.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:13
  1. Volkan Demirel
  2. dirar
  3. Fenrbahçe
  4. Gençlerbirliği
  5. Nabil Dirar

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