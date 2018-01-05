Volkan'dan Cenk Tosun ve Terim açıklaması!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel, Antalya'daki kampta bir basın toplantısı düzenledi.

Volkan Demirel, basın mensuplarının sorulaırnı yanıtlarken, kendi kariyeri, lig yarışı, Galatasaray, Fatih Terim ve Cenk Tosun konularıyla ilgili de konuştu.

İşte Volkan Demirel'in dikkat çeken açıklamaları

''Lig uzun maraton. Biz de sezona iyi başlamadık. Ben de kötü başladım. Ben zaten sezonu ikiye ayırırım. 8. hafta ve sonrası diye. 8. haftadan sonra iyi puan toplamaya başladık. Son periyota iyi girdik. Ligin ikinci yarısı için de ilk yarının ilk dönemindeki performansını sergilemeden, daha derli toplu, daha birlikte olan bir takım olup daha çok puan toplayarak yolumuza devam edeceğiz.''

''Zevkli, kaliteli bir lig oluyor. Ligde kaliteli futbolcular var. Bu futbolcuların gelmesiyle kalite arttı. Son yıllarda hiç böyle fazla takımın içerisinde olduğu bir yarış olmamıştı. En fazla isteyen takım ipi göğüsleyecektir.''

''KEŞKE OZAN TUFAN ARAMIZDA OLSAYDI''

''Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz. Yönetimin ve hocanın aldığı bir karar var. Ozan Tufan sevdiğim bir kardeşim. İnşallah bu geçici bir dönemdir ve geri döner. Van Persie'nin de genç arkadaşların da burada olmasını isterdim.''

''GALATASARAY'A BAŞKA HOCA GELMİŞ...''

''Ben bir futbolcuyum. Performansım kötü olduğunda kendimi kötü hissetmedim. Bunlar futbol içinde olacak şeyler. Buradan kovulmadıktan sonra gitmem. Galatasaray'a başka hoca gelmiş, o gelmiş bu gelmiş beni ilgilendirmiyor.''

''Kadıköy'de her zamanki gibi gelenek devam edecek diye düşünüyorum.''

''En büyük hayal kırıklıkları son dakikalarda yediğimiz goller oldu. Bunlar futbolda var. Bazen siz son dakika golüyle kazanıyorsunuz. Bunlar futbolun zevki. Geçen basketbol maçına gittim mesela, futbol başka bir şey. Futbol başka bir aşk. Futbol güzel bir spor...''

''İNŞALLAH HER KALECİYE GOL ATAR''

''Cenk Tosun'u yakından tanıyorum. Türkiye adına çok büyük bir transfer. 'Abi herkese gol attım, bir sana atamadım' derdi. İnşallah oradaki her kaleciye gol atar ve bizleri en iyi şekilde temsil eder.''