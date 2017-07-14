Volkan'a bir şok daha!
Fenerbahçe'de gösterdiği kötü performans nedeniyle sözleşmesi feshedilen Volkan Şen'e bir veto da Trabzonspor'dan geldi.14 Temmuz 2017 Cuma 10:21
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Volkan Şen, Karadeniz ekibine önerildi.
Ancak hem teknik direktör Ersun Yanal hem de Bordo-Mavili yönetim, 30 yaşındaki futbolcuya taraftarın tepki göstermesi nedeniyle bu ismi veto etti.
Yıldız oyuncu, 2011-2014 yılları arasında Fırtına’da forma giymiş ve olaylı bir şekilde Trabzonspor’dan ayrılmıştı.