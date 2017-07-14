Volkan'a bir şok daha!

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Volkan Şen, Karadeniz ekibine önerildi.

Ancak hem teknik direktör Ersun Yanal hem de Bordo-Mavili yönetim, 30 yaşındaki futbolcuya taraftarın tepki göstermesi nedeniyle bu ismi veto etti.

Yıldız oyuncu, 2011-2014 yılları arasında Fırtına’da forma giymiş ve olaylı bir şekilde Trabzonspor’dan ayrılmıştı.