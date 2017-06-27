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Volkan yok pahasına imzayı attı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, 2.5 milyon euroluk maaşının çok daha altına 2+1 yıllık imza attı.

27 Haziran 2017 Salı 12:46
Volkan yok pahasına imzayı attı

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz 4 sezon boyunca yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli kalecinin kendisine teklif edilen yeni sözleşmede çok daha düşük bir ücrete imza attığı ortaya çıktı.

Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel daha önce yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımda boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu ifade ederken, ücret konuşmayacağını söylemişti.

DÜŞÜNMEDİ BİLE

Sarı- lacivertli yönetimin belirlediği miktarın önceki maaşına göre bir hayli düşük olduğu ancak Volkan'ın düşünmeden 2+1 yıllık imzayı attığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:46
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
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