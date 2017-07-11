Volkan transferi her an açıklanabilir!

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i renklerine bağlamaya çok yaklaştı.



Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’den beklediği ilgiyi göremeyen milli futbolcu, “Anadolu’da yalnızca Konya’da forma giyerim” diyerek Yeşil-Beyazlılarla anlaşma noktasına geldi.



Bu arada Konyaspor Romanya’nın FSC Bükreş takımından Wilfried Moke ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyururken, Kongolu stoper için bonservis bedeli ödemedi.