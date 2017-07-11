Volkan transferi her an açıklanabilir!
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i renklerine bağlamaya çok yaklaştı.11 Temmuz 2017 Salı 09:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i renklerine bağlamaya çok yaklaştı.
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’den beklediği ilgiyi göremeyen milli futbolcu, “Anadolu’da yalnızca Konya’da forma giyerim” diyerek Yeşil-Beyazlılarla anlaşma noktasına geldi.
Bu arada Konyaspor Romanya’nın FSC Bükreş takımından Wilfried Moke ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyururken, Kongolu stoper için bonservis bedeli ödemedi.