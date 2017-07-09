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Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu!

Avrupa Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Volkan Şen’e teklif götürdü. Başarılı futbolcu ise, “Eğer Anadolu’ya gidersem oynayacağım tek kulüp Konyaspor” dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 12:14
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu!

Orta sahaya Mehdi ve Traore, sağ beke Savaş Polat, forvete ise İmoh Ezekiel’i transfer eden Atiker Konyaspor’da gündem kanat transferi. Yusuf Erdoğan’dan bir türlü olumlu yanıt alamayan Yeşil- Beyazlılar, rotayı Fenerbahçe’den ayrılan Volkan Şen’e kırdı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında takıma direkt katkı sağlayacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da kadrosunda düşündüğü oyuncuya teklif götürdü.

30 yaşındaki futbolcuya cazip bir öneri sunan Konya, olumlu yanıt aldı. Adı Beşiktaş ve Galatasaray’la da anılan Volkan’ın kendisiyle irtibata geçen Konyasporlu yöneticilere, şu açıklamada bulundu:

Bana biraz değerlendirme süresi verin. Ancak kariyerime İstanbul’da devam etmezsem Anadolu’da oynayacağım tek takım Konyaspor.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 12:14
  1. İstanbul
  2. Yusuf Erdoğan
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe
  6. Avrupa
  7. Konya
  8. Mustafa Reşit Akçay
  9. Akça
  10. Akçay
  11. Konyaspor
  12. Galata
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