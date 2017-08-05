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Volkan Şen'in yeni adresi! İspanya'ya gidiyor

Real Betis'in Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Milli futbolcu Volkan Şen ile ilgilendiği iddia edildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:35
Volkan Şen'in yeni adresi! İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılan Milli futbolcu Volkan Şen, Real Betis'in radarına takıldı.

İspanyol basınının haberine göre bu sezon kadrosuna 7 futbolcu katan Real Betis'in Volkan Şen'i de transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi. İspanyol takımı, bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

GALATASARAY İLE DE İSMİ GEÇMİŞTİ

30 yaşındaki Milli futbolcu, son 2 sezon görev aldığı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 318 maça çıkan Volkan Şen, 45 gol ve 55 asist üretmişti. Volkan Şen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 lig maçına çıkarken gol atamamış ve 4 asist kaydetmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:35
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