Volkan Şen'in menajeri açıkladı: Galatasaray ile...

Fenerbahçe'den ayrılan ve yeni takım arayışlarını sürdüren Volkan Şen'le ilgili "Tudor'la görüşüyor" şeklinde iddialar ortaya atılırken, tecrübeli oyuncunun menajeri Hakan Korkmaz, konuştu ve iddiaların gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını söyledi.

"Yalan! Riva'ya idmana gidiyoruz'"

Hakan Korkmaz, Tudor ve Volkan Şen'in bir otelde transfer görüşmesi yaptığı şeklinde çıkan haberler ilgili olarak, "Bunların hepsi yalan! Nereden çıkıyor anlamıyorum. Şu anda Riva'ya idmana gidiyoruz. Bu tür haberler kasıtlı mı çıkarılıyor. Transfer ileride olur mu bilemem ancak bizim Galatasaray'la da bir görüşmemiz olmadı. Konyaspor iddiaları da doğru değil." şeklinde sert bir açıklama yaptı.

Öğle saatlerinde çıkan haberlerde Volkan Şen ve menajeri Hakan Korkmaz'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'la İstanbul'da bir otelde transfer görüşmesi yaptıkları iddia edilmişti.