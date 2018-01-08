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Volkan Şen'den Trabzon'a veda!

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Volkan Şen'in Antalyaspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:23
Volkan Şen'den Trabzon'a veda!

Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu döneminin başlamasıyla transfer çalışmalarına yön veren Akdeniz ekibi, rotayı Trabzonspor'a çevirdi.

Hamzaoğlu'nun isteği doğrultusunda Trabzon'da forma şansı bulamayan Volkan Şen ile temasa geçen Antalya yönetimi mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Rıza hocanın kadroda düşünmediği Volkan Şen'in kısa sürede Antalyaspor'a imza atması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:23
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