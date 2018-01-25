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Volkan Şen'den sürpriz transfer!

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadrosunda düşünmediği Volkan Şen, Yunan ekibi AEK'e transfer oluyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:02
Volkan Şen'den sürpriz transfer!

Sezon başında transferin son gününde bordo mavili takıma transfer olan Volkan Şen, Ersun Yanal'ın ardından Rıza Çalımbay'ın da gözüne giremeyince Karadeniz ekibindeki ikinci macerası da kısa sürdü.

Trabzonspor'un Antalya kampına dahil edilmeyen Volkan, takım arayışlarını sürdürürken, tecrübeli futbolcunun adı bir çok Süper Lig ekibiyle anılıyordu. Volkan'ın yeni takımı ise yurt dışından oldu. 

30 yaşındaki futbolcu Yunanistan'ın AEK takımına transfer oluyor. Volkan'ın Yunan ekibiyle büyük oranda anlaştığı ve satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transferin tamamlanacağı öğrenildi.

Volkan'ın AEK'ya transferinde daha önce Yunan Ligi'nde futbol oynayan Tümer Metin ve Yeni Malatya teknik direktörü Erol Bulut'un etkili olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:02
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