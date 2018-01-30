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Volkan Şen Süper Lig'de kaldı!

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Atiker Konyaspor, Volkan Şen ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna katıyor.

30 Ocak 2018 Salı 18:50
Volkan Şen Süper Lig'de kaldı!

Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. 

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi. Volkan Şen ile 1.5 yıllığna prensipte anlaşan Konyaspor'un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:50
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