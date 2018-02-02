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Volkan Şen imzayı attı!

Atiker Konyaspor, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı milli futbolcu Volkan Şen için imza töreni düzenledi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:45
Volkan Şen imzayı attı!

Atiker Konyaspor'un ara transferde kadroya dahil ettiği Volkan ŞenBüyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda açıklamalarda bulundu.

"Tek düşüncem Konyaspor'un başarısına katkı sağlamak"

Atiker Konyaspor’a geldiği için son derece doğru bir karar verdiğini ifade eden Volkan Şen, "Ben burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kararı verirken hiç zorlanmadım, bugün de buraya geldiğimde doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Konyaspor çok iyi bir camia. Gerek şehriyle gerek stadıyla gerekse taraftarıyla. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugünden sonra bu kısa dönemde sadece futboluma odaklanarak, Konyaspor’un başarısına katkı yapmak istiyorum. Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum. Konyaspor gerçekten kadro olarak da şehir olarak da camia ve taraftar olarak da çok iyi bir takım. Umarım hem benim için hem kulübüm için hayırlı olur. Hocamla da konuşma fırsatım oldu çok güzel bir sohbet geçti. Benden beklentilerini, isteklerini söyledi. Dediğim gibi, tek düşüncem Konyaspor’un başarısına katkı yapmak, güzel işler yapmak. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak iyi işler yapmak istiyorum.”

Volkan Şen, yeşil beyazlı takımda 14 numaralı formayı giyecek.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:45
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