Volkan Şen Galatasaraylı oluyor
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Volkan Şen'le bir araya geldi. Sarı kırmızılılarda oynamak istediğini ileten futbolcunun transferiyle ilgili olarak ilk resmi teklif de yapıldı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:38
Galatasaray'da Volkan Şen ismi artık daha yüksek sesle söylenmeye başladı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor'un bugün Maçka'da bir otelde oyuncu ve menajeriyle görüştüğü belirtildi.
Bipspor'un haberine göre oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödemeyi öneren sarı kırmızılıların transferi bitirme noktasında geldiği ifade edildi.
- Bilindiği üzere Volkan Şen, geçtiğimiz sezonki formsuzluğu sonrasında Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında yer almamıştı. Sarı lacivertlilerle sözleşmesini fesheden futbolcu serbest statüde bulunuyor.
(Yeni Şafak)