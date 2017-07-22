Volkan Şen Galatasaraylı oluyor

Galatasaray'da Volkan Şen ismi artık daha yüksek sesle söylenmeye başladı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor'un bugün Maçka'da bir otelde oyuncu ve menajeriyle görüştüğü belirtildi.

Bipspor'un haberine göre oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödemeyi öneren sarı kırmızılıların transferi bitirme noktasında geldiği ifade edildi.