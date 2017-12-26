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Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

Sezon başında Trabzonspor’a ikinci kez imza atan Volkan Şen, bir kez daha bordo mavili ekiple yolları ayırıyor.

26 Aralık 2017 Salı 20:46
Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

İlk olarak 2011 yılında Bursaspor’dan Trabzonspor’a 3.6 milyon euro bedelle transfer olan Volkan Şen, bu sezon başında transferin son günü bordo mavili ekibe bir kez daha imza atmıştı. İstediği forma şansını bulamayan futbolcu Karadeniz ekibinden ikinci kez ayrılmak için transfer çalışmalarını başlattı.

GİT GELLİ BİR KARİYER

2010 yılında Bursaspor’un Süper Lig şampiyonu olmasında büyük bir paya sahip olan milli futbolcu, yıldızını parlatarak, dev kulüpleri peşine takmıştı. 2011 yılında Trabzonspor’a imza atan sağ kanat oyuncusu, bir Trabzonspor taraftarının kendisine küfretmesi sonucu sahayı ağlayarak terk etmiş, dünya gündemine oturmuştu. O günden sonra forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcu, tekrar Bursaspor’a döndü. Burada yeniden başarılı bir çıkış yakalayan sağ açık, Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Sarı lacivertli ekipte 2 sezon geçirdikten sonra kendisiyle sözleşme imzalanmamasının ardından Trabzonspor’la yeniden anlaşmıştı.

İLK 11’DE OYNAMAK İSTİYOR

2017-2018 sezonun başında bedelsiz bir şekilde Trabzonspor’a imza atan Volkan Şen, yeni bir çıkış yakalayıp, takımının ve Milli Takımın’ın vazgeçilmek ismi olmak istedi. Sezon başında Ersun Yanal yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor’da istediği şansı bulamayan başarılı futbolcu Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle birlikte de istediği şansı yine bulamadı. İlk 11’de oynayabileceği bir takımda oynamak isteyen milli yıldızın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

KUPA MAÇI YERİNE TRANSFER…

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın ‘Takımda oynayamadığı için rahatsız olan isimler var’ açıklamasındaki ‘rahatsız olan isimler’ arasında Volkan Şen’in de olduğu belirtildi. Çalımbay’ın Volkan konusunda ısrarcı olmadığı ve gidebileceğini ima etmesinin ardından, milli yıldız transfer görüşmeleri için harekete geçti ve Trabzonspor’un Konyaspor’la oynayacağı Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almadı. Böylece hakkındaki iddiaların teyit edilmesine yol açan yıldız futbolcunun ikinci kez bordo mavili ekipten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yasin Yıldırım

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 20:46
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  • TolgaTolga3 sa önce
    Her pozisyonda kendini yirtarcasina hakemlerle kavga edecegine futbola konsantre olaydi böyle olmazdi

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