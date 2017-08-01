Volkan patlayınca ortaya çıktı...

Çalışmada, Helka volkanı çevresinden alınan kaya örneklerini uzun süre incelemeleri sonucu yeni bir mineral bulduklarını dile getiren Balic-Zunic, buna da "topsoit" adını verdiklerini kaydetti. Balic-Zunic, demir, flor ve su moleküllerinden oluşan "topsoit"in, 2009'dan bu yana bölgede bulunan yedinci yeni mineral olduğunu bildirdi.

ÇOK ZENGİN MİNERAL

Helka ve Edfell volkanlarında özel jeolojik süreçlerin devam ettiğini belirten Balic-Zunic, volkanların çevresinin mineral bakımından çok zengin olduğunu ve keşfedilmek için beklediğini ifade etti.

Son yıllarda keşfedilen mineral sayısındaki artışa işaret eden Balic-Zunic, yeni yöntemler sayesinde minerallerin kimyasal bileşimlerinin ne olduğunun daha kolay ve kısa sürede anlaşıldığını aktardı. Araştırmanın sonuçları "Mineralogical Magazine" dergisinin son sayısında yayımlandı.