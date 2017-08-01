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Volkan patlayınca ortaya çıktı...

İzlanda'da Hekla volkanında jeologlar tarafından yeni bir mineral bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 16:21
Volkan patlayınca ortaya çıktı...

Çalışmada, Helka volkanı çevresinden alınan kaya örneklerini uzun süre incelemeleri sonucu yeni bir mineral bulduklarını dile getiren Balic-Zunic, buna da "topsoit" adını verdiklerini kaydetti. Balic-Zunic, demir, flor ve su moleküllerinden oluşan "topsoit"in, 2009'dan bu yana bölgede bulunan yedinci yeni mineral olduğunu bildirdi.

ÇOK ZENGİN MİNERAL

Helka ve Edfell volkanlarında özel jeolojik süreçlerin devam ettiğini belirten Balic-Zunic, volkanların çevresinin mineral bakımından çok zengin olduğunu ve keşfedilmek için beklediğini ifade etti.

Son yıllarda keşfedilen mineral sayısındaki artışa işaret eden Balic-Zunic, yeni yöntemler sayesinde minerallerin kimyasal bileşimlerinin ne olduğunun daha kolay ve kısa sürede anlaşıldığını aktardı. Araştırmanın sonuçları "Mineralogical Magazine" dergisinin son sayısında yayımlandı.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:21
  1. Balic-Zunic
  2. Helka volkanı
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