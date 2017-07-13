Volkan: Galatasaray'a seve seve giderim

Fenerbahçe'den ayrılan ve adı Beşiktaş'la anılan Volkan Şen, Galatasaray'a olası transferine yeşil ışık yaktı.

"Volkan Şen'in kim olduğunu göstereceğim"

Skorer'e konuşan Volkan Şen'in transfer süreciyle ilgili, "Beklemedeyim. Bireysel olarak idmanlara başladım. Yeni sezona çok daha hırslı hazırlanıyorum. Volkan Şen'in kim olduğunu tekrar herkese hatırlatacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"İnşallah ilgileri vardır"

Galatasaray'a transfer olup olmayacağı soruları hakkında ise deneyimli oyuncunun, "İnşallah ilgileri vardır, seve seve giderim" dediği aktarıldı.