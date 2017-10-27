Volkan Demirel'in en kritik tercihi

2002 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, 9 Eylül'de oynanan Medipol Başakşehir maçından beri kulübeden çıkamıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve yeni sözleşme teklif edilmeyen tecrübeli kalecinin şu sıralar kafasının karışık olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli oyuncuya ABD veya Asya'dan gelen bazı teklifler olduğu ve Volkan'ın 'Jubile yapmak' ile bu teklifleri değerlendirme arasında gidip geldiği bildirildi..