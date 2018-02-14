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Volkan Demirel'den şaşkına çeviren paylaşım!

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in bugün sabah saatlerinde twitter hesabından yapılan retweet dikkatlerden kaçmadı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:55
Volkan Demirel'den şaşkına çeviren paylaşım!

Volkan Demirel'in bugün twitter hesabından yapılan retweet herkesi şaşkına çevirdi.

PFDK tarafından Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir tweeti retweet eden Volkan Demirel'in twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi.

Bu paylaşım sonrası herkesin aklına milli kalecinin "hesabı hacklendi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Retweet şu şekilde;

Fatih Terim - Ceza Almadı - GS
Muslera - Ceza Almadı - GS
Emre Belezoğlu - Ceza Almadı - BSK
Volkan Demirel - Ceza Almadı - FB
Caner Erkin - 6 Maç - BJK

Kuralın sonuna;
İş bu cezalar Beşiktaş a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin ...

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:55
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