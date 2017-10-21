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Volkan Demirel'den özel istek: Bırakın da ben...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin file bekçisinin kim olacağı merak edilirken Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman'a oynamak için baskı yapıyor.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:20
Volkan Demirel'den özel istek: Bırakın da ben...

Fenerbahçe'de derbinin kadrosu aşağı yukarı belirlendi. Savunmanın sağında İsla, iki stoper Neto-Skrtel, solda Hasan Ali... Orta üçlü Josef-Ozan-Giuliano'dan kurulacak. İleri üçlünün sağında Dirar, solunda Valbuena, en uçta da Janssen'in görev yapması bekleniyor.

Volkan'dan özel istek

Dizinde ağrı olan Soldado'nun durumu belirsizliğini korurken, Kocaman kalede ise büyük ihtimalle yine Kameni'ye şans tanıyacak. Ancak sarı-lacivertli hoca, Volkan Demirel'in presi altında! Kaptan, "Hocam bırak da ben oynayayım. Bunlar benim maçlarım. Tribünler benimle uğraşırken takım arkadaşlarım da rahat rahat toplarını oynarlar" diyerek hocasından görev istiyor.

Yalanlama geldi

Sarı-lacivertli kulüp; Volkan Demiel'in, oynama isteğine karşı çıkan Aykut Kocaman'a kızıp tesisleri terk ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:20
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demiel
  • RTERTE1 gün önce
    birisi azizin çiftligi kapandı desin şuna bir fenerli olarak bıktık valla..eger aykut kameniyi keserse kul hakkı yemiş olur söyleyeyim.....

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