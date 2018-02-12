Volkan Demirel'den flaş küfür açıklaması!

Volkan Demirel'in maçın yardımcı hakemine küfür ettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada konuşulması üzerine basın toplantısında bir soru soruldu.

Karşılaşma sonrası konuşan Volkan Demirel, "Benim söylediklerim önemli değil. Maç içinde kötü niyetle yapmıyoruz. Kendi kendime söylediğim şeyler. Kimseye bir art niyet yoktur. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli file bekçi, "Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.