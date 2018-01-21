Volkan Demirel'den flaş kavga açıklaması

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Göztepe'yi yendikleri maçın ardından açıklamalrda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "Galip gelmek öenliydi. Gol yedikten sonra üzerimizde baskı hissettik. Golü attıktan sonra koruma duygusu oluştu. İkinci yarıya kontrollü başladık, ilk yarıdaki gibi oynasaydık farka giderdi ama olmadı. Yine hatalardan dolayı gol yedik. Bu hatalar hepimiz için geçerli. Son dakikada da olsa gol attık ve kazandık. İyi bir başlangıç oldu. İçeride oynuyoruz, gücümüz, taraftarımız var ama ilk maçlar her zaman zor geçebiliyor." dedi.

Maçın bitiminde yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Volkan Demirel, "Maç sonu itişmeler oldu. Selçuk'la ve diğer arkadaşlarla konuştuk. Bunlar olabilen şeyler." ifadelerini kullandı.

Nabil Dirar'ın ıslıklanması hakkında da açıklama yapan Volkan Demirel "Seyirci her zaman yanımızda olsun ama bize destek olsunlar. Bizi ateşlesinler. Hem takım hem seyirciler duruyor. Bu ıslıklanmaları yapmayalım. Sezon sonu herkes düşünür, taşınır. Bu ıslıkların şimdi kimseye yararı yok. Biz bir bütünüz, birlik olursak, başarı gelir. Islıklamak zarara getirir, ıslıklardan sonra arkadaşlarım topu almakta korkuyor, çekiniyor. Fenerbahçe için yeri geliyor itişiyor, kakışıyoruz. Bize sonuna kadar destek versinler." şeklinde konuştu.