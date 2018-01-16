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Volkan Demirel patladı! "Trabzon'u boşverin"

Takım gibi sezona kötü başlayıp sonradan toparlanan Volkan Demirel, özellikle Belek Kampı'nda ağırlığını koydu

16 Ocak 2018 Salı 11:44
Volkan Demirel patladı! "Trabzon'u boşverin"

Takım gibi sezona kötü başlayıp sonradan toparlanan Volkan Demirel, özellikle Belek Kampı'nda ağırlığını daha çok hissetirmeye başladı. Tecrübeli file bekçisi, motivasyon konusunda da Aykut Kocaman'ın en önemli yardımcısı konumunda. Kaptan Volkan, arkadaşlarının sürekli 19. haftadaki Trabzonspor maçı hakkında konuşmaları üzerine devreye girdi. 

YAŞAYACAĞIMIZ KAYIP DARBE VURUR

Takıma uyarıda bulunan Volkan Demirel, "Ligde ilk sınavımız Göztepe ile kendi sahamızda. Bu maç da en az Trabzonspor mücadelesi kadar önemli. Herkes Trabzonspor maçını konuşuyor ancak Göztepe mücadelesi de en az onun kadar önemli. Bu nedenle düşünmemiz gereken ilk konu Göztepe maçı. Burada alacağımız kötü bir sonuç, bize ağır darbe vurur" ifadelerini kullandı. 

Volkan, sezonun ikinci bölümünde hafta hafta ilerlemenin önemine değinerek, "Her zaman en önemli maçımız oynayacağımız ilk karşılaşma. Böyle motive olursak, mutlu sona ulaşırız" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:44
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