Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor

Volkan-Zeynep Demirel çifti, ağustos ayının ortasında bebek bekliyor. Takımıyla yeni sözleşme yaptığı için çok mutlu olan Volkan Demirel, 1,5 ay sonra ikinci çocuğunu kucağına alacak olmanın da heyecanını yaşıyor. Eşi Zeynep Demirel ve kızı Yade ile birlikte sezonun yorgunluğunu Yunanistan’da atan başarılı file bekçisi, ağustos ayında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.