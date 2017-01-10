Volkan: Başakşehir bize yenilirse...

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'deki ikinci yarı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Volkan: Başakşehir bize yenilirse...
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:25
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Geriden geldiği şampiyonluk yarışında oyununu geliştiren F.Bahçe'de planlar ikinci yarının ilk haftalarınagöre yapılıyor. Kaptan Volkan Demirel de ilk 6 haftanın çok önemli olduğunu, özellikle devre arası dönüşü oynanacak iki maçın kaderi çizeceğine işaret etti.

Volkan, “Adana ve Başakşehir maçları çok önemli. Bu iki maçı kayıpsız geçersek şampiyonluk havasını yakalarız ve şampiyonluk yolunda önümüz açılır. Başakşehir bize yenilirse düşüşe geçebilir. Bizde hoca iyi, takım iyi, arkadaşlık iyi. Bu iyiler bizi şampiyonluğa ulaştıracak” ifadelerini kullandı.

 
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