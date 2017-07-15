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Voleybolculardan milli birlik ve beraberlik vurgusu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü nedeniyle Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı öğrencileri ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya geldi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:41
Voleybolculardan milli birlik ve beraberlik vurgusu

Voleybolcular idman sonrası 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü nedeniyle ay-yıldız tişört ve bayraklarla birlik mesajı verdiler.

Bu özel günde böyle bir uygulama yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden voleybol çalıştırıcısı Selahattin Aydoğan, “15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü’nde sporcularımızla farkındalık oluşturmak için ay-yıldızlı tişörtlerimizde birlik beraberlik mesajı vermek istedik. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bu bilinçte olması bizler için sevindiricidir. Allah’ım bizlere böyle bir durumu bir daha yaşatmasın. Sporcularıma da katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:41
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