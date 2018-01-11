Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve

Vodafone’un yatırımcılarını, satış kanalları çalışanlarını ve iş ortaklarını bir araya getiren geleneksel Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi. Zirveye Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı. ‘Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?’ temasıyla düzenlenen ve 6 gün süren zirvede, Vodafone’un son bir yılda hayata geçirdiği operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları, yakınsama projeleri ve iş ortaklarının başarı hikâyeleri paylaşıldı. Zirveyi değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Zirve, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor” diye konuştu.