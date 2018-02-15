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Vodafone’dan haftaya özel kampanya

Vodafone, Samsung’un ilk çift ön kameralı modeli Galaxy A8 ve A8+ için bu haftaya özel bir kampanya düzenliyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:21
Vodafone’dan haftaya özel kampanya

Vodafone’un birbirini sevenler için uyguladığı “Akıl Almaz Değişim” kampanyası kapsamında, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski telefonunu Vodafone’a getiren aboneler, kendileri ve sevdikleri için son teknolojiye sahip iki Samsung Galaxy A8 akıllı telefonu 3.600 TL’ye varan indirimlerle satın alabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı cihazlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına ve Vodafone Online Cep Merkezi’ne davet ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:21
  1. Vodafone
  2. Samsung
  3. Galaxy A8
  4. A8+
  5. Akıl Almaz Değişim
  6. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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