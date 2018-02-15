Vodafone’dan haftaya özel kampanya

Vodafone’un birbirini sevenler için uyguladığı “Akıl Almaz Değişim” kampanyası kapsamında, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski telefonunu Vodafone’a getiren aboneler, kendileri ve sevdikleri için son teknolojiye sahip iki Samsung Galaxy A8 akıllı telefonu 3.600 TL’ye varan indirimlerle satın alabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı cihazlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına ve Vodafone Online Cep Merkezi’ne davet ediyoruz” dedi.