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Vodafone’dan GÜVEN kampanyası

Vodafone, altyapı ve 4.5G hizmet stratejilerini “Vodafone Güvenle Kapsar” ismiyle yeniledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
Vodafone’dan GÜVEN kampanyası

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, global deneyimleri ile 4.5G kapsama kalitelerini her geçen gün geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “4.5G Türkiye’de hizmete sunulmaya başlandığında, ülkemizin en ücra köşesine kadar bu hizmeti götürmeyi taahhüt etmiştik. Bugün 81 ilde 12 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamasını sunan operatörü olarak, bu sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Abonelerimizin bize duyduğu bu güvenden hareketle, biz de yenilediğimiz 4.5G ve altyapı hizmet stratejimizi ‘Vodafone Güvenle Kapsar’ ismiyle hayata geçirdik. Yeni stratejimiz kapsamında altyapı ve şebeke yatırımlarına aynı hızla devam edeceğimiz gibi, abonelerimize de önemli avantajlar sunuyoruz.” 

HD SES KALİTESİ

Abonelere kaliteli iletişim sunmayı hedeflediklerini belirten Aksoy şöyle devam etti: “WiFi üzerinden arama (VoWiFi) teknolojisi ile, ek bir uygulama kullanmadan sadece SIM kart ve WiFi bağlantısı ile abonelerimize yüksek ses kalitesiyle iletişim kurabilme imkanı sunuyoruz. Bu sayede Vodafone aboneleri uçak, asansör gibi hiç beklenmeyen yerlerde bile tüm dünya ile HD ses kalitesiyle konuşabiliyor. Herkesin her yerde 4.5G ve yeni nesil teknolojilerin avantajlarından, Vodafone kalitesinde kesintisiz hizmet deneyimi ile yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz.”

‘GELECEK HEYECAN VERİCİ’

Aksoy, tüm bu yaklaşımlarının temelinde, müşterilerinin ve toplumun yeni dijital trendlere uyum sürecine ve başarılarına destek olma vizyonunun yer aldığını aktararak, “Türkiye’nin dijital geleceği, yeni teknolojilerin sayesinde heyecan verici olacak. Dolayısıyla biz de Vodafone olarak müşterilerimize, ‘Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?’ diyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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