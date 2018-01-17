Vodafone'dan genç yeteneklere fırsat

Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda en az 40 genç yetenek Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacak. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar Vodafone bünyesine yaklaşık 300 genç yetenek katıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, “Bu programla bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijital dönüşümün liderleri olabilecek, çevik çalışma yöntemlerine sahip genç yetenekleri keşfediyoruz. Geleceğin heyecan verdiğine inanan ve bizimle aynı heyecanı paylaşan tüm genç mezunları, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz” dedi.