Vodafone'dan 29 bin şikayet!

Ahmet Balı / İSTANBUL- Birr kullanıcı, kendisine ücretsiz olarak verildiği söylenen 2 GB'lık hediye internet paketinden daha sonra ücret alındığını ileri sürerken, bir başka vatandaş da, kullanıcı olmadığı halde Vodafone'un kredi kartından izinsiz para çektiğini, 45 liralık paket aldığını ancak 200 liradan aşağı fatura gelmediğini söylüyor.

Bunun yanında, ayrıntılı faturanın gösterilmediği, mobil verinin çalışmadığı, kabul verdikleri tarifeler yerine hatlarına farklı tarifelerin tanındığı da yoğun olarak şikayet edilen konular arasında yer alıyor.

Müşterilerin en çok mağduriyet hissi duyduğu konular ise, mobil verinin yavaşlığı ve faturaların getirdiği abartılı rakamlar.

Müşteri hizmetlerine bağlanamadığını, Vodafone'un eksik para iadesi yaptığını söyleyen bazı müşteriler de devletin bu konularda etkin denetiminin olmamasından şikayetçi..

Vodafone'a son bir yıl içinde Şikayetvar.com'dan 29 binden fazla şikayet geldi. Ve müşterilerin teşekkür ile duyduğu memnuniyet oranı da yüzde 10'u geçmiyor.