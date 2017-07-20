Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vodafone üst yönetiminde önemli atama

Vodafone Türkiye, üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirdi. Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına Meltem Şahin getirildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 21:56
Vodafone üst yönetiminde önemli atama

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Meltem Şahin, 1 Ağustos 2017’den itibaren geçerli olmak üzere Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. Son olarak Millenicom Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Şahin, Vodafone’un Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştirme vizyonu doğrultusunda yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerin hayata geçirilmesinden sorumlu Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış ekiplerine liderlik edecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu’ndaki ikinci kadın yönetici olan Şahin, şirketin “Yarına Hazırım Platformu” ve “Akıllı Şehirler” gibi alanında öncü kurumsal programlarını da yönetecek.

Meltem Şahin kimdir?

Son olarak EWE Turkey Grup bünyesindeki Millenicom şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Meltem Şahin, bu görevleri kapsamında şirketin büyüme esaslı bir şirkete dönüşme sürecine liderlik etmiştir.

Millenicom’a katılmadan önce 10 yıl boyunca Turkcell bünyesinde pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında farklı deneyimleri olan Şahin, Superonline Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Eğlence ve IoT Servisleri Direktörlüğü, Müşteri Deneyimi Direktörlüğü gibi görevler üstlenmiş aynı zamanda  Müşteri Merkezli Dönüşüm programına liderlik etmiştir.

Şahin, Sony Ericsson ve Procter & Gamble şirketlerinde de çeşitli yerel ve global görevler üstlenmiştir.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun Şahin, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı programını tamamlamıştır. Şahin, evli ve iki çocuk annesidir.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:56
  1. Vodafone
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak atandı
    1. Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları Genel..
    2. Anadolu Isuzu’ya yeni atama
    3. Dünya devi QNET, Türkiye'de üretip 30..
    4. 'Yemeğe düşen sineğin yenmesi hadisi'..
    5. TeknoSA’nın ‘akıllısı’ Preo’nun üçüncü..
    6. ByLock'u ağabeyiyle görüşmek için..
    7. Bu 6 hastalık kalbinizi yorar!
    8. Başkan Osman Zolan'a minik Elif Ada..
    9. Vodafone üst yönetiminde önemli atama
    10. Minikler piknik yaptı
    11. Mamak Belediyesi’nden AB destekli..
    12. Keçiören'in şahinleri şimdi daha güçlü
    13. Gölbaşı Belediyesi’nden ilaçlama mesaisi
    14. Gerginlik tırmanıyor: İran'dan..
    15. Ankara'nın suyu büyük gözaltında...
    16. Kurban Bayramında dişi düve yasağına..
    17. Altındağ “Altın Kalpli” şehit ve..
    18. Engelli Sporcu Hamide Kurt Dünya..
    19. Ankara Üniversitesi ve HEKTAŞ’tan..
    20. "Pensilvanya'daki gelip cezaevindeki..
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!