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Vodafone kesintisiz büyüyor

Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2017-18 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2017 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket; kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

02 Şubat 2018 Cuma 10:34
Vodafone kesintisiz büyüyor

VERİ KULLANIMI YÜZDE 81 ARTTI

3. çeyrek itibariyle akıllı telefon penetrasyonu %72 olan şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G’nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %81 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 186 petabyte’a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 13 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü. Diğer yandan şirketin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 11 milyonu aştı. 2017-18 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,2 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranı %50,6’ya ulaştı. Böylece Vodafone Türkiye tarihinde ilk kez faturalı abone bazı, faturasız abone bazını aşmış oldu. Vodafone Red tarifeleri şirketin faturalı abone bazının büyümesinde etkili oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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