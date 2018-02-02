Vodafone kesintisiz büyüyor

VERİ KULLANIMI YÜZDE 81 ARTTI

3. çeyrek itibariyle akıllı telefon penetrasyonu %72 olan şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G’nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %81 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 186 petabyte’a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 13 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü. Diğer yandan şirketin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 11 milyonu aştı. 2017-18 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,2 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranı %50,6’ya ulaştı. Böylece Vodafone Türkiye tarihinde ilk kez faturalı abone bazı, faturasız abone bazını aşmış oldu. Vodafone Red tarifeleri şirketin faturalı abone bazının büyümesinde etkili oldu.