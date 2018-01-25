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Vodafone “avladıkça” kazandırıyor

Vodafone’lu gençler, Türkiye’nin ilk oynadıkça hediye internet kazandıran “Artırılmış Gerçeklik” oyunu “İnternet Avcıları” ile hem eğleniyor, avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:34
Vodafone “avladıkça” kazandırıyor

Uygulama üzerinden bugüne kadar 800 bin kullanıcı 5 milyona yakın hediye internete dönüşen bit avlarken, oyunu oynayan kullanıcılar binlerce GB hediye internet kazandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone ile gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlı kampanyalar düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, “Vodafone FreeZone ile gençlerin kendilerine çizdikleri özgürlük yolculuğunda onlara dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:34
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