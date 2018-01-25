Vodafone “avladıkça” kazandırıyor

Uygulama üzerinden bugüne kadar 800 bin kullanıcı 5 milyona yakın hediye internete dönüşen bit avlarken, oyunu oynayan kullanıcılar binlerce GB hediye internet kazandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone ile gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlı kampanyalar düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, “Vodafone FreeZone ile gençlerin kendilerine çizdikleri özgürlük yolculuğunda onlara dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz” dedi.