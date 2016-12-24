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Vodafone Arena'da 3 puanlı kapanış

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.

Vodafone Arena'da 3 puanlı kapanış
Eklenme: 24 Aralık 2016, 21:01
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEPSPOR: 1-0

STAT: Vodafone Arena
SAAT: 19:00

HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: Lig TV

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Van Hintum, Rajtoral, Abdülkadir, Barış, Muhamed, Musa, Fatau, Kangwa, İlhan Parlak, Ghilas
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

Maça Beşiktaş başladı.

3. dakika: Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan gökhan ortasını yaptı, savunma topu kafayla karşıladı.

5. dakika: Beşiktaş atağında Tolgay ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

9. dakika: Organzie gelişen Beşiktaş atağında sağdan ceza sahasıan giren Abaoubakar yerden ortasını yaptı, savunma topu uzaklaştırdı.

11. dakika: G.Antep gole yaklaştı. Sağ kanattan kale içine yapılan ortada, Ghilas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

15. dakika: Gaziantepspor atağında sol çaprazdan Ghilas'ın sert şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

19. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama kaleci Gökhan topu uzaklaştırdı.

23. dakika:Beşiktaş atağında Cenk Tosun ceza sahası içinde topla buluştu, dönerek kaleye vurdu ve top üstten auta çıktı.

28. dakika: Gaziantepspor atağında Ghilas çalımlarla ceza sahası içine girdi ama savunmada Marcelo son anda topu uzaklaştırdı.

33. dakika: Gaziantepspor atağında İlhan ceza sahası içine yerden pas verdi ama top kaleci Fabri'de kaldı.

GOOOOOL 41. dakika: Beşiktaş öne geçti. Organzie gelişen atakta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Abaoubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

3 dakika uzatma işaret edildi.

45+2. dakika: Beşiktaş atağında Quaresma ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top savunamdan döndü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya G.Antep başladı.

50. dakika: G.Antep gole çok yaklaştı. Muhammet'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan'ın vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.

54. dakika: Gaziantepspor'da Muhammed İldiz sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

58. dakika: Gaziantepspor atağında Kangwa ceza sahası dışından çok sert vurdu, top üstten auta gitti.

63. dakika: İnanılmaz bir gol kaçtı. Bomboş pozisyonda sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ghilas'ın vuruşunda top üstten auta gitti. Bu pozisyonun ardından G.Antep yedek kulübesi yıkıldı.

67. dakika: Bu kez Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın ön direğe ortasında Cenk vuruşunu yaptı, top kaleciden döndü. Seken topa Cenk bir kez daha vurdu ama kaleci yine gole izin vermedi.

72. dakika: Beşiktaş atağında Gökhan İnler ceza sahası içine uzun oynadı ama savunma topu taca gönderdi.

PENALTI KAÇTI 79. dakika: Beşiktaş, abaoubakar'a ceza sahası içinde yapılan faulun ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Oğuzhan sert bir vuruş yaptı, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

82. dakika: Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

86. dakika: Beşiktaş atağında Gökhan Gönül savunmanın arkasına uzun bir pas attı, G.Antep savunması son anda topa müdahele etti.

3 dakika uzatma işaret edildi.

Maç Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 
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