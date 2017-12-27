Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı

Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl bağış rekoru kırıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:34
Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı

“Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım’da koşulan Vodafone İstanbul Maratonu’nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10.689.618 TL ile rekor miktarda bağış toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım’da düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı. Hem kurumların hem de bireylerin bağış toplamakta da yarıştığı Vodafone İstanbul Maratonu’nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10.689.618 TL ile rekor miktarda bağış toplandı. Böylece, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Vodafone İstanbul Maratonu, koşuya katılan sivil toplum kuruluşlarının sayısının da artmasıyla bu kurumların bağış toplayabilmesi için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline geldi.

Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı. Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:34
  1. Vodafone İstanbul Maratonu
  2. bağış
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Vodafone 39. İstanbul Maratonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi öldürüldü
    1. TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi..
    2. İTÜ'den Ali Ağaoğlu'na 'Tesla' cevabı
    3. Katar'dan dünyaya Kudüs çağrısı
    4. İngilizler yazdı! 2018'de Türkiye...
    5. Afganistan'da intihar saldırısı: 15..
    6. Rusya: Amerika, DEAŞ'lılara askeri..
    7. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin..
    8. Kilis'te PKK operasyonu: 1 kişi..
    9. 26 ton kaldırıp Guinness rekoru kıran..
    10. Fatih'te yangın korkusu... Çok sayıda..
    11. Sinabung Yanardağı yeniden kül..
    12. Vladimir Putin resmen başkanlık için..
    13. Rus muhalif Aleksey Navalnıy, halkı..
    14. Malaga'dan Cenk Gönen kararı!
    15. Yıkım sırasında iş makinesi devrildi:..
    16. Afyonkarahisar'de 20 FETÖ sanığına..
    17. Kerkük'te istihbaratçıları öldürdüler!
    18. O katilin kimliği belirlendi
    19. Almanya'da öyle bir anket açıklandı..
    20. Rusya istedi, PKK anlaştı
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor