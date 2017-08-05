Vladimir Putin'in tatil fotoğrafları yayınlandı! Zıpkın ile av ve...

Yaptığı ekstrem sporlar ile tanınan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Güney Sibirya'da olta ve zıpkın ile balık tuttuğu videolar yayınlandı.

İlerleyen yaşına rağmen gençlere parmak ısırtan Rusya Devlet Başkanı, suyun altında maskesine takılan Go Pro kamerasıyla çekilen görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, Rus lider balığı yakaladıktan sonra su yüzüne çıkıyor, daha sonra bota binerek 'Gidiyoruz' diyor.

Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus liderin iki günlük Sibirya ziyaretinde Blagoveşçensk yolunda gölde balık tuttuğunu söyledi.