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Vladimir Putin'in en büyük rakibi diskalifiye edildi

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalny'nin başkanlık seçimlerinde aday olarak yer alamayacağını açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 08:05
Vladimir Putin'in en büyük rakibi diskalifiye edildi

Rusya Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bir süre önce yaptığı açıklamada, geçmişteki mahkumiyetinden ötürü Navalnıy'ın başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını birçok kez belirtmişti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:05
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